A vádlottak 2020. november 25-én együtt italoztak, majd úgy döntöttek, az általuk korábbról ismert, Hegymegen egyedül élő idős sértettől fognak pénzt szerezni és vele szexuális cselekményt is végeznek. A terheltek a sértett házába az ablakon keresztül jutottak be. Az ágyban fekvő 94 éves asszony felismerte a két férfit, segítségért kiáltott, mire az egyik terhelt a száját befogta, a másik pedig kezeit szorította le. A földön fekvő sértettet többször megütötték, nyakát szorították és vele több alkalommal, a ház két helyiségében is szexuális cselekményt végeztek. Miután a sértett eszméletét vesztette, átkutatták a lakást, majd 100.000 forint készpénzzel távoztak, magára hagyva a fűtetlen szobában, a betonpadlón fekvő, eszméletlen asszonyt.