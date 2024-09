Az NNI miskolci nyomozóinak azonban a felderítés ezzel még nem ért véget, mindenképp arra törekedtek, hogy azonosítsák a 37 éves férfi felső kapcsolatát. Alapos kutakodásuknak köszönhetően olyan információ jutott a tudomásukra, miszerint a bélapátfalvai férfi egy tardosi társától szerezheti be a drogot, amit pedig Hollandiából kaphat. Egy időpont is körvonalazódott, és az is, hogy a férfi az illegális csomagot Rajkánál akarja behozni az országba.

A kutya jelzett

A nyomozók ezért felvették a kapcsolatot a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőreivel, hogy megosszák velük információikat. Így szeptember 5-én 10 óra 40 perckor Rajkán, a határátkelőhelyen a NAV munkatársai a Toto hívónevű kábítószer- és cigarettakereső szolgálati kutyájukkal ellenőriztek egy gyanús személygépkocsit, amit a 44 éves tardosi férfi vezetett. Az autó tüzetes átvizsgálása során a kutya jelzett is, és

a jármű küszöb alatti rejtekhelyéből 7 csomag folyadék és 1 csomag kristályszerű anyag került elő.

Az előzetes szakértői vélemények alapján kiderült, hogy az előbbi amfetaminolaj, míg az utóbbi metamfetamin. Az olaj – ami a speed előállításának alapja – közel 13 kg-ot nyomott, míg a kristályos pakk 170 grammot.

Milliókat találtak

Az NNI munkatársai kutattak több, a férfihoz köthető ingatlanban is, aminek biztosításában a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói is részt vettek. Voltak Tardoson, Tatán, Tatabányán és Dunaalmáson is. Lakásokban, garázsokban és különböző telephelyeken kerestek és találtak is bizonyítékokat. Egy tatai garázsból ugyanolyan folyadék került elő, mint amit az autóba rejtettek. Egy kilót nyomott. De ezenfelül a nyomozók lefoglaltak még metanolt és kénsavat is, ami az amfetaminolaj mellett szintén a speed előállításához szükséges vegyület. Ezen túl mobiltelefonokat, kannákat, simítózáras tasakokat, valamint közel 4 millió forintot is találtak.