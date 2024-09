A táblabíróság előre kitervelten elkövetett emberölés és kifosztás bűntettében, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés vétségében mondta ki bűnösnek az elkövetéskor 14 esztendős vádlottat. A fiú édesanyja 2022. augusztus 19-én a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ormosbányáról a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpjakabra költözött az élettársával, mert ott találtak munkát. Egy vele régóta bizalmas viszonyban lévő - és a vádlottat születése óta jól ismerő – barátját arra kérte, hogy a távolléte alatt gondoskodjon a fiáról. Néhány hét múlva az asszony kérelmet adott be a járási hivatalhoz, hogy a fiút a barátja a családjába fogadhassa. Ezt a döntését a fiú nehezményezte, úgy érezte, hogy az édesanyja elhanyagolja őt.

Ártatlanok megölésére is készült

A vádlott egy iskolai verekedésben felmerült szerepe miatt szeptemberben a vele rendszeres kapcsolatban álló szociálpedagógusnak visszatérően ölési szándékáról számolt be, közölve, hogy "leszámol mindenkivel, aki bántotta", de "ártatlan áldozatok" megölése is folyamatosan foglalkoztatta. Mások előtt is azt mondta, hogy "az ölés a küldetése", rajzainak állandó témája a vér, a fájdalom, valamint a halál és az ölés volt. 2022 őszén készített egy "halállistát" is, amelyen első helyen az édesanyja állt.