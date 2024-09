Árokba hajtott, majd visszasodródott az útra egy személygépkocsi a 3-as főúton, Nyékládháza határában augusztus 26-án. A miskolci hivatásos tűzoltók feszítővágóval kiszabadították a sofőrt az autóból, átadták a mentőknek és áramtalanították a járművet.

Egy használaton kívüli, meghibásodott akkumulátor okozhatott tüzet egy társasház alatti garázsban, Miskolcon, a Mednyánszky László utcában augusztus 26-án. A lángokat a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói rövid időn belül eloltották. A tűz két négyzetméteren rongálta meg a berendezési tárgyakat, a helyiségből nem terjedt tovább. Az eset során nem történt sérülés, a lakóknak nem kellett elhagyniuk az otthonukat.

Egy családi ház tetőszerkezete és egy műhelyként használt melléképület égett Bükkábrányban, a Kossuth úton augusztus 27-én. A tűzesethez több városból, hat járművel vonultak a hivatásos tűzoltók. A hetven négyzetméteres garázs teljes terjedelmében égett, és a mellette lévő, szintén hetven négyzetméteres fedett kocsibeálló is lángra kapott. A garázsban egy személyautó, a beállóban egy furgon állt, ezekre is átterjedtek a lángok, ahogy a családi ház tetőszerkezetére és két szobájára is. A műhelyben még az egységek kiérkezése előtt felrobbant egy gázpalack. A tűzoltók gyorsbeavatkozó sugarakkal megfékezték és eloltották a tüzet, továbbá három felmelegedett gázpalackot kivittek a műhelyből és visszahűtöttek. Az ingatlan átvizsgálása közben egy középkorú férfi holttestét találták meg a műhely szerelőaknájában. A tűzeset körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálja a katasztrófavédelem.

Berendezési tárgyak égtek egy családi házban Polgáron, a Vereckei utcában augusztus 30-án. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két gépjárműfecskendővel vonultak a tűzesethez. Az egységek egy embert kihoztak az épületből, átadták őt a mentőknek és egy gyorsbeavatkozó sugárral elfojtották a lángokat.

Egy családi házhoz épített melléképület égett Mezőnagymihályon, a Május 1. utcában szeptember 01-jén. A tűz a lakóépület egyik helyiségére és a tetőszerkezetre is átterjedt. A mezőkövesdi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltók három gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval vonultak a tűzesethez. Az egységek kiérkezése előtt egy háztartási gázpalack felhasadt a melléképületben, a lakó sértetlenül el tudta hagyni a házat. A tűzoltók négy vízsugárral megfékezték és elfojtották a lángokat, továbbá egy felmelegedett gázpalackot kihoztak az épületből. A tűzben senki sem sérült meg.