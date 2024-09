A hétvégén két betörés is történt a településen: egy férfi először az orvosi rendelő melletti szolgálati lakásba tört be, ahol felfeszítette az ablakokat, és hátrahagyta személyi igazolványát. Ezt követően – feltehetően szombaton vagy vasárnap – betört a bölcsődébe is. Kézzel esett az ablakoknak, majd véres nyomokat hagyva maga után mindent felforgatott.