Egy bogácsi apartmanház tulajdonosa értesítette a rendőröket, hogy egyik vendégük fizetés nélkül távozott. A szlovák állampolgárságú férfi négy napot töltött a szálláshelyen, majd összepakolt, és köszönés, valamint fizetés nélkül elhagyta az apartmanházat.

A Bükkábrányi Rendőrkapitányságtól Kovács Norbert törzsőrmester, járőrparancsok és Himer Beáta őrmester, járőr indult a helyszínre.

– Útközben már figyeltük volna a szlovák rendszámú autókat, de egy sem jött velünk szembe – meséli Kovács Norbert. – A sértett elmondta, hogy a vendég négy napot töltött a szálláson, és 111 ezer forintot kellett volna fizetnie, amelyről úgy egyeztek meg, hogy készpénzben rendezi. Azonban az egyik reggel csak a hűlt helyét találták a vendégnek. Visszanézték a kamerafelvételeket, és azt látták, hogy a férfi bepakol a kocsijába, majd elhajt. Küldtek neki egy SMS-t, amelyben kérték a számla rendezését, azonban a férfi nem reagált rá. Miután felvettük az adatokat, elkezdtük keresni az autót a rendszáma alapján. Volt egy megérzésem, hogy meg kellene nézni a bogácsi termálstrandnál is. Elgurultunk kétszer a parkoló körül, és rá is akadtunk a keresett járműre. Ezután megkértük a strand egyik dolgozóját, hogy a hangosbemondóban szlovákul és magyarul is hívja a bejárathoz a rendszáma alapján a gépkocsi tulajdonosát. Körülbelül negyedórát vártunk, amikor megérkezett a férfi, aki csak szlovák nyelven beszélt, ezért Google-fordító segítségével elmagyaráztuk neki, hogy mi a probléma.

Ő azzal védekezett, hogy nem tudta, hogyan kell rendezni a számlát, és csak félreértés történt. Ezután felvettük a kapcsolatot a sértettel, aki a helyszínre sietett. A szlovák férfi ezután átutalta az összeget a mobiltelefonjával, így a szállásadónak nem keletkezett kára.

A sértett levélben köszönte meg a bükkábrányi rendőrök gyors munkáját, akik fél órán belül megtalálták a férfit, aki ezután rendezte a tartozását. A 45 éves szlovák állampolgár ellen nem indult eljárás - olvasható a Zsaru Magazin facebook oldalán.