Emberi csontokat talált a padlásán egy ember Miskolcon. Az új tulajdonos fél évvel ezelőtt vette meg azt a családi házat, amelynek a padlásán néhány nappal ezelőtt – pakolászás közben – egy tárolódobozban emberi maradványokra bukkant. A tulajdonos bejelentést tett a rendőrségen, az elsődleges orvosszakértői vélemény már meg is állapította, hogy a csontok embertől származnak.

Megkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják az eset körülményeit.

Hasonló esetet többet is olvasni az interneten. 2023 júniusában például arról számolt be a sajtó, hogy Baranyában egy öt éve eltűnt férfi holttestét találták meg a padláson, amikor szakemberek a ház vízellátását ellenőrizték. A szomszédot vádolták a gyilkossággal. 2019-ben Zentaörsön egy elhagyott tanya padlásán találtak emberi csontokat. a tanya bérlőjének tűnt fel a kellemetlen szag, felmászott a padlásra, ahol már egy teljesen feloszlott csontvázra bukkant.

Mikor kerülhettek oda?

Kérdéses, hogy a most, a miskolci családi ház padlásán talált csontok mikor kerültek oda, évek, esetleg évtizedek óta vannak-e már ott. Milyen szakember vizsgálja ezt és ez mennyi idő alatt derülhet ki? Az is felmerült kérdésként, hogy előfordult-e ilyen vagy hasonló eset vármegyénkben az elmúlt időkben. Kérdéseinket feltettük ezzel kapcsolatban is a rendőrségnek, várjuk a választ.