Több raktárhelyiségben is tűz ütött ki kedd délután Nyíregyházán, a Rákóczi utcában, a Tokaji út közelében, 16 óra körül indultak el a tűzoltóautók az Erdő sorról és azóta is folyamatosan próbálják eloltani a lángokat. Ruhák tárolására használt ingatlanok égnek, a tűz pedig egy kétszintes irodaépületre is átterjedt.

A napot is elhomályosította a hatalmas füst. Fotó: Sipeki Péter

A nyíregyháziak mellett Mátészalkáról, Nyírbátorból, Kisvárdáról, Hajdúnánásról és Szerencsről is érkeztek tűzoltók. Több mint tíz vízsugárral dolgoznak a helyszínen – ezt Dudás Szilvia, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője nyilatkozta.

Hosszú órákon át küzdöttek a lángokkal az oltócsapatok.

Fotó: Sipeki Péter

Az oltás közben a tűzoltók egy embert kimentettek a raktárépületekből. A tűzeset mellett ki kellett üríteni az Oltalom Szeretetszolgálat Rákóczi utcai épületét, mintegy 100 embernek kellett elhagyni az intézményt. A hatóságok lezárták az utat a Rákóczi utca – Mező utca kereszteződésénél, elterelik a forgalmat az érintett szakaszról.