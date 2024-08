Kigyulladt egy raktárépület Sajóbábony külterületén. A miskolci, kazincbarcikai, diósgyőri és szendrői hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A beavatkozást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja -tájékoztatott a katasztrófavédelem.

„ Ma délután tűz keletkezett a Sajóbábonyi Ipari Parkban, egy cég kezelésében lévő, zárt épületben található raktárban.

A raktárban található veszélyes anyagok oltását a sajóbábonyi létesítményi tűzoltóság és a vármegyei katasztrófavédelem közösen végzik.

A tűz emberi életet nem veszélyeztet.

A katasztrófavédelem speciális műszaki egysége a településen folyamatosan méri a veszélyes anyagok koncentrációját.

Az érintett cég várhatóan hamarosan hivatalos közleményt fog közzé tenni az esettel kapcsolatban. ˝ - olvasható a közösségi oldal egy facebook csoportjában.

Még mindig oltják a lángokat Sajóbábony külterületén

Egy kilencszáz négyzetméter alapterületű raktárépület ég Sajóbábony külterületén. A miskolci, kazincbarcikai, diósgyőri és szendrői hivatásos tűzoltók hat vízsugárral oltják a lángokat. A beavatkozást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A munkálatokat a miskolci, kazincbarcikai, szerencsi, mezőkövesdi és tiszaújvárosi vízszállító is segíti.

Sajóbábonyi olvasónk szerint huszonkét tűzoltó van a helyszínen. Bezárták az ablakokat, mert tudják, hogy veszélyes anyagokkal teli raktár gyulladt ki. Egy másik olvasónk ezt megerősítette.

A helyszínen jártunk

Kollégánk a helyszínen járt. Elmondta, a rendőrség lezárta a raktár felé vezető utat, így senki nem mehet a füst közelébe. Ők is megerősítették, hogy emberélet nincsen veszélyben, használaton kívüli raktárépület ég. Mivel belső égésről van szó, lángokat nem látni, csak a füstöt. Azon a környéken, ahol meg kellett állnia, nem volt fojtó a füst, inkább a látványa ijesztő. Látta, ahogy a katasztrófavédelem egy járműve a helyszín felé tart, úgy hallotta, a légszennyezettség mértékét mérik.

Feltehetőleg öngyulladás történt Sajóbábonyban

Az ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője, Kiss László közleményt adott ki a vasárnap este a Sajóbábonyban történt tűzesettel kapcsolatban. Eszerint az ÉMK egyik hulladéktároló raktárában az üzemeltetési szabályzatnak megfelelően tárolt szilárd és iszapszerű ipari hulladékok feltételezett öngyulladása történt. A Kft. a biztonsági jelentésben foglaltak szerint járt el, minden illetékes hatóságot azonnal értesítettek. Az esemény kiváltó okának felderítése további vizsgálatokat igényel mind a Kft., mind a hatóságok részéről. Az ügyvezető a közleményben azt is megosztotta, hogy a tűz emberi életet nem veszélyeztet. Azt is közölte a levélben, hogy a vizsgálatok eredményeit is közleményben ismertetik majd.