A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai tizenhét ittas, illetve egy bódult sofőrt szűrtek ki a forgalomból az év harminckettedik hetében, mielőtt még balesetet okozhattak volna. A rendőrök a nyári hónapokban is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, azok magas kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Hangsúlyozni kell, hogy az ittas, vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés bírósági eljárást is vonhat maga után. A vármegye útjain 2024. augusztus 5-e és augusztus 11-e között történt közúti közlekedési balesetek során három esetben volt ittas sofőr az okozó. A járőrök az adott időszakban ugyanakkor tizenhét ittas, illetve egy bódult állapotban a volán mögé ült sofőrt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt még közúti közlekedési balesetet okozhattak volna. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya felhívja a figyelmet, hogy akik ittasan, vagy bódultan járművet vezetnek, elfogadhatatlan kockázatot vállalnak, és mások életét is veszélyeztetik.

„... hogy mindenki hazaérjen!”