A bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Több mint 6 millió forint tűnt el

Csalás miatt folytat nyomozást a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egyelőre ismeretlen tettessel szemben. Egy rudabányai férfi egy közösségi oldal hirdetési felületén népszerűsítette cégének a szolgáltatását, melyhez meg kellett adnia a saját banki adatait is. A szerződést követően a szolgáltató havonta vonta le a hirdetés díját az ügyfél számlájáról. A vállalkozó június 14-én arra lett figyelmes, hogy tranzakciók történtek a számláján, és összesen több mint 6 millió forint tűnt el. Csak a bankkártya letiltása állította meg a különböző összegű utalásokat. Végül a csalók a kft. profilját is törölték a platformról. A károsult panasszal élt a közösségi oldalt üzemeltetőknél, akik az ügy kivizsgálását követően szinte a teljes összeget, több mint 6 millió forintot megtérítettek. Az ügyben a nyomozás jelenleg is folyik - tuda meg a boon.hu.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is. Ellenőrizze rendszeresen mobil- vagy internetbanki (online) fiókját!

Ellenőrizze gyakran a bankszámláját, és a gyanús tevékenységekről tegyen bejelentést a pénzintézetnél!

Igényeljen tranzakció-figyelési (számla- és kártyafigyelési) szolgáltatást a visszaélések észlelése, későbbi visszaélések megelőzése érdekében

Állítson be számlájához és kártyájához napi és tranzakciós, online vásárlási limitet vagy korlátozást!

Úgy válasszon erős jelszót, hogy az ne legyen Önre jellemző, mert kevés információ birtokában is könnyen kitalálható (pl. családtag neve és a születési dátum)! Nem szerencsés, ha a jelszó csak egy szóból áll! Jó, ha a jelszó hosszú, és többféle karaktert (kis-, nagybetű, szám, írásjel) tartalmaz, mert az megnehezíti a megszerzését!

Ha bajba került, azonnal értesítse a pénzintézetet, és tegyen feljelentést a rendőrségen, illetve forduljon panasszal a közösségi oldalt üzemeltetők felé!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/