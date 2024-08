Egyre több az ilyen eset mostanában vármegyénkben. Ahogy beszámoltunk róla, vádemelés folyik egy felsőzsolcai férfi ellen, aki üdült a gyulai szállodában majd fizetés nélkül lépett le. Most is egy hasonló esetről számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.