A NAV a gépjármű-kereskedelem terén speciális kockázatelemzési és szűrési módszereket alkalmaz a különféle adóelkerülő folyamatok felderítésére. Így került az ellenőrök látókörébe az a kereskedő is, aki az Európai Unió területéről, jellemzően Belgiumból és Hollandiából szerezte be a használt, ám így is jelentős értéket képviselő személygépjárműveket.