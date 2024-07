– Füst csak az ablaknál terjengett, az is nagyrészt kifelé, így viszonylag jól átláttam a földszintes épületet, amelyben senki sem tartózkodott, de azt is rögtön észrevettem, hogy benzineskanna van a tűzfészek közelében, kicsivel arrébb pedig gázpalack állt. Mély levegőt vettem, és ezeket kihoztam az udvarra, biztonságos távolságba. Eközben vettem észre, hogy locsolótömlős szivattyú van kútnál, és feltekert hosszabbító is van a készülék közelében. Szerencsére a lakóháznak is nyitva volt a hátsó ajtaja, azon beléptem, és a hosszabbító zsinórját az első konnektorba bedugtam. A szivattyú rögtön beindult, és a víz nyomása is elégségesnek tűnt, úgyhogy nyomban megkezdtem a tűz oltását, illetve megfékezését, mert kb. két perc múlva ott voltak a tűzoltók, és átvették. Amikor a parancsnokuk meglátta a benzineskannát, és megmondtam neki, az hol volt, azt mondta, hogy a kanna kihozásának és az oltás azonnali megkezdésének köszönhető, hogy a melléképület nem vált a tűz martalékává.