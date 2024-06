A Putnoki Rendőrőrs munkatársai közül ma reggel is többen indultak el a Mátyás király tér felől a Rákóczi út 87. alatti objektumhoz, hogy felvegyék szolgálatukat, és talán az a rendőrnő is köztük volt, aki hét hónappal korábban ezen a szakaszon szexuális kényszerítés áldozatává vált.

– Hallottam, hogy valaki lépked mögöttem, és amikor már csak pár méterre lehetett, egy pillanatra úgy fordultam, hogy lássam, a járda melyik felén halad, hogy kényelmesen elférjen mellettem, mert esernyőt tartottam – idézte fel az őrmester, aki ekkor még a Miskolci Rendvédelmi Technikum tanulója volt, és a tíz hónapos járőrképzés gyakorlatát töltötte a Putnoki Rendőrőrsön.

Nem feltételeztem, hogy bűncselekmény áldozatává válhatok a rendőrség utcájában, pár száz méterre az objektumtól.

– Ennek tudom be, hogy ledermedtem, amikor az idegen férfi hátulról az ágyékomhoz nyúlt, méghozzá durván, valósággal belém mart, fájdalmat is okozott. Elkiáltottam magam, majd a jobb kezemben lévő ernyővel felé suhintottam, és el is találtam, de az arcát ekkor sem láttam, mert megfordult. Olyan gyorsan szaladt át a merőleges Thököly útra az Andrássy Dénes út felé, hogy nem láttam értelmét a követésének. Csak annyi ideig futottam utána, hogy lássak valamit belőle, majd bejöttem az őrsre. Legfeljebb fél percet szusszantam, mert feldühített nagyon, és ezalatt azt is eldöntöttem, hogy ezt nem hagyom annyiban.

Kocsis István alezredes, putnoki őrsparancsnok munkatársakkal beszélgetett az épület aulának is beillő földszinti folyosóján, amikor a rendőrnő aznap reggel megérkezett, és rögtön jelentette neki, hogy pár perccel korábban szexuális kényszerítés áldozatává vált.

– Azonnal szolgálati autóba ültünk két járőrrel, egy nyomozóval és a sértett kolleganővel – vette át a szót Kocsis István, aki sejteni vélte, ki lehet az elkövető. – Nem sokkal azelőtt kaptunk bejelentést hasonló bűncselekményről, melynek nevesített elkövetője arrafelé lakott, amerre az illető futott, ezért első körben hozzá mentünk. Nedves cipőtalpnyomokat nem láttunk az ingatlan bejárati ajtajánál, és a férfi viselkedése is hitelesnek tűnt. Azt bizonygatta, semmi köze sincs a bűncselekményhez, és hogy a csengetésünk ébresztette. Nem volt esővizes az elkövetőére hasonlító ruhája, sem a cipője, csak a testalkata volt hasonló. Több nyomozó, körzeti megbízott és járőr is dolgozott a felderítésen, de sajnos nem tudtuk azonosítani a molesztálót. Emésztett a dolog, mert hasonló esetről még csak nem is hallottam.

