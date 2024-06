A bejelentés a június 16-ai hétvégén érkezett a rendőrségre egy hajdúnánási telephelyről. Az elkövetők három nap leforgása alatt közel 31 millió forint értékű rézkábelt loptak.

A rendőrök azonnal munkához láttak, helyszíni szemlét tartottak, minden lehetséges nyomot rögzítettek, de a tolvajokat nem tudták azonosítani. A nyomozók bízva abban, hogy visszatérnek, esténként a járőrökkel közösen újra és újra ellenőrizték a telephelyet és környékét.

Visszatértek, rajtavesztettek

Kitartó munkájuk és türelmük meghozta az eredményt. A bűnügyesek szombat éjjel kiszúrtak két férfit, akik épp a cég területére próbáltak bejutni. Azonnal elfogták őket, ahogy a közelben két társukat is, akik egy kocsiban ülve várták cinkosaikat.

Forrás: Police.hu

A két polgári, egy miskolci és egy sajószentpéteri férfiakat előállították, kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat is.

Társaik is előkerültek

A nyomozás során az is kiderült, hogy az első lopásoknál több társuk is volt, közülük két miskolci férfit hétfőn fogtak el a rendőrök, majd ők is bűnügyi őrizetbe kerültek.