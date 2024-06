Kiverték és lenyelették a fogát az őrök egy rabnak a miskolci börtönben

Elképesztő kegyetlenséggel vádol egy rab több miskolci börtönőrt, állítása szerint kiverték egy fogát, amit le is nyelettek vele és eltörték egy ujját is. A férfi azt mondta, azért támadtak rá az őrök, mert azt hitték, hogy epilepsziás rohamot szimulál. A börtönőrök tagadják, hogy verték a rabot, az esetről most felvételeket is bemutattak a bíróságon.