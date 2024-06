Bűnügy 1 órája

Kiverték és lenyelették a fogát az őrök egy rabnak a miskolci börtönben (videó)

Elképesztő kegyetlenséggel vádol egy rab több miskolci börtönőrt, állítása szerint kiverték egy fogát, amit le is nyelettek vele és eltörték egy ujját is. A férfi azt mondta, azért támadtak rá az őrök, mert azt hitték, hogy epilepsziás rohamot szimulál. A börtönőrök tagadják, hogy verték a rabot, az esetről most felvételeket is bemutattak a bíróságon.

Boon.hu Boon.hu

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Korábban portálunk elsőként számolt be róla, hogy megvertek egy rabot a miskolci börtönben, ami miatt büntetőügy indult, ennek volt most egy tárgyalása a bíróságon. Felvételeket mutattak be Hátrabilincselt kezű rabot visznek az őrök a miskolci börtönben. Egy másik képen pedig a földön, szinte magatehetetlenül fekszik a férfi, a börtönőrök pedig körbe állják. Egy harmadik fotón látható, hogy szinte húzzák, de felvételekből nehezen kivehető, hogy bántják a rabot. Az ügyészség mégis azzal vádolja az őröket, hogy megverték a férfit, számolt be róla a Tények. Azt hitték rám, hogy én színlelem az epilepsziás rohamot és ezért megvertek – ezt a bíróságon mondta férfi, akit a vád szerint megvertek. A rab arról beszélt, hogy az őrök nem vették komolyan a rohamát és ütni kezdték. Ekkor ő is rájuk támadt és az egyik őrnek eltörte az orrát. Szerinte ezután vettek elégételt rajta az őrök. Még a fogát is kitörték és tovább kegyetlenkedtek. Lenyelették velem a fogamat, a számba köpködtek – tette hozzá. A vád szerint a börtönőrök a rab ujját is eltörték. A bíróságon most meghallgatták az egészségügyi személyzet tagjait is, akik azt mondták, hogy a rab valóban sokszor szimulált. Tényleges epilepsziás rohamát nem tapasztaltam. Teátrális, megjátszott – mondta a szakértő. A megvert rab miatt heten kerültek a vádlottak padjára. Egy ápolónő és hat börtönőr. A nő kivételével az ügyészség korábban letöltendő börtönre tett indítványt. A legenyhébb büntetés négy, a legsúlyosabb pedig hat és fél év, de az őrök nem vallották magukat bűnösnek, ezért az ügyet még tárgyalják. A rabot egyébként már elítélték, amiért eltörte a börtönőr orrát, ő három évre került rács mögé, derült ki a Tények riportjából.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!