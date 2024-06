A Miskolci Rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett miatt folytat nyomozást egy 45 éves felsőzsolcai lakossal szemben.

A férfi június 7-ét megelőzően több helyi fogyasztónak – fiatalkorúaknak is – értékesített új pszichoaktív anyagot. A Miskolci Rendőrkapitányság a dílerrel szemben 2023-ban már ugyanezen bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást. Mivel tevékenységét a kereskedő tovább folytatta, ezért a nyomozók július 25-én ismételten gyanúsítottként hallgatták ki, de most már őrizetbe is vették, és letartóztatását is kezdeményezték - tudta meg a boon.hu.