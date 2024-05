Engem vakvezető kutyával és a nélkül is loptak már meg. Mindkétszer a pénztárcámat lopták ki a táskámból. Nekem jöttek hátulról, éreztem, hogy a táskámat megrántják, majd a trolibuszon egy hölgy szólt, hogy nyitva van a táskám.

Egy másik vakvezető kutyás hölggyel történt: „Engem is próbáltak már kizsebelni, amikor a vakvezető kutyámmal voltam. A Ferenciek terén sétáltunk épp az aluljáróban, csatos hátizsákom volt, az oldalán két zseb. Éreztem, hogy megrántják a táskát, odanyúltam, el is kaptam egy alkart. Annyi időm volt, hogy végigkarmoljam meg kiabáljak, a kutya már húzott is tovább. Szerencsére megvolt mindenem, de nagyon kiszolgáltatva éreztem magam, igazságtalan volt a helyzet.