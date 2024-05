Ahogy akkor beszámoltunk róla, február 27-én tartották meg az ügy előkészítő ülését, ahol az ügyész ismertette a vádat és méretes indítványt is tett arra az esetre, ha a vádlott, D. A. elismerte volna a bűnösségét. A vádlott akkor nem ismerte el a bűnösségét, vallomást nem tett, így el kellett, hogy induljon a bizonyítási eljárás, ennek volt az első tárgyalási napja csütörtökön reggel.

Szóban ugyan most sem tett vallomást a vádlott, azonban az ügyvédje írásban ezt csatolta, melyet Dr. Boschánszkyné dr. Timkó Renáta Orsolya bíró olvasott fel. Mivel D. A. a rendőrségi eljárás során sem tett vallomást, így először hangzott el, hogy mi az ő álláspontja az ügyben.

Szerinte alvállalkozók voltak a munkások

Mint kiderült az írásbeli vallomásból, a büntetőjogi felelősséget nem ismeri el, nem érzi magát bűnösnek, ellenben nagyon sajnálja, ami történt megviselte a három férfi halála, jelenleg is pszichológus jár emiatt. Több mint 20 éve dolgozik építési vállalkozóként, nem volt soha balesete. Azt is leírta, hogy jelenleg a NAV minden ingóságát, ingatlanát és folyószámláját zárolta a munkavédelmi hatóság által indított eljárás miatt – korábbi cikkünkben már jeleztük, hogy információink szerint anyagi problémái lehetnek, és továbbra is hirdeti magát, mint építési vállalkozó.

A tanúvallomásban azt írta: alvállalkozóként bízta meg a pince kialakításával az egyik elhunytat, aki számlaképesnek mondta magát és több ilyen munkát csinált már. Ő a szobrászati, díszítés munkát végezte volna a bővítés után. A munka megkezdésekor nem kellett építési engedély, ezt véleménye szerint később az építtetőnek kellett volna intézni, ő ezt nem vállalta. Jurta alakú terem kialakítása volt a megbízás folyosóval, ő semmilyen munkát nem végzett ott, csak néhány naponta ment oda megnézni, hogyan halad a munka.

Speciális tektonikai problémáról vallott

Meglepődve tapasztalta augusztus 22-én hogy nem balra – az eredeti megállapodás szerint –, hanem jobbra kezdték a pincét kialakítani, ezt állítása szerint a munkások az építtető utasítására kezdték csinálni, aki más munkákkal is megbízta őket, például fák kivágásával. Munkavédelmi problémák voltak, ezt elismeri, de ezekért szerinte nem ő felelős, mert nem az ő alkalmazottai voltak a munkások.

Az írásbeli vallomásban ismét hivatkozott egy speciális tektonikai problémára, amelyet az ügyvédje már az előkészítő ülésen felvetett egy becsatolt, általuk felkért szakértő által készített anyagban. A szakértői anyag szerint a pinceboltozat kapcsán olyan speciális vetősík konfigurációról van szó, amelyet a bányászati gyakorlatban koporsófedél formációnak is neveznek. Ez egy rendkívül ritka és nehezen felismerhető, alattomos tektonikai veszély, mely csak megbontással felismerhető. Meglévő terv és engedély esetén sem lett volna lehetőség felismerni ezt a tektonikai formációt, ez nem volt előre látható.

Maradéktalanul megbízott a vádlott szakértelmében

A vádlott tanúvallomása után a járásbíróság meghallgatta tanúként a telek, pince tulajdonosát, aki a megbízója volt a munkának. A szintén vállalkozóként dolgozó férfi elmondta, egy egyesületben voltak közösen tagok a vádlottal, ott ismerte meg, volt a pincéjében is, ami nagyon megtetszett neki. Ezután kereste meg a családja tulajdonában lévő pince bővítésével kapcsolatban. Szóban, a helyszínen egyeztettek, a pinceajtóra rajzolta fel a vádlott a tervet, és az érte járó összegben is megegyeztek, majd ezt követően néhány nappal el is indult a munka. Hetente adott pénzt, hol a vádlottnak, hol annak a testvérének.

A tulajdonos és a vádlott a tárgyaláson - egyikük sem járult hozzá, hogy felismerhetők legyenek a képen

Fotó: Horváth Imre

A tulaj állítása szerint a vádlott azt mondta neki, hogy nem kell engedély a munkálatokhoz és ez számára megnyugtató volt. Nem ismerte a munkásokat, nem tudta milyen alapon dolgoztak ott. A teljes technológiát, folyamatot a vádlott szervezte, ő nagy türelemmel várta az eredményt, mindent elfogadott, amit módosításként javasolt neki. Maradéktalanul megbízott a vádlott szakértelmében a referenciái alapján, nem szólt bele a munkálatokba és nem siettette azt, vallotta.

Hozzátette: azon a reggelen a vádlott hívta őt, hogy nagy baj van, átment és kérte, hogy hívja a mentőket. Azóta nem járt a pincében, eladta, elköltöztek a családjával, mert annyira megviselte őket, ami történt.

Aggódtak, videókat is készítettek

A járásbíróság tanúnak idézte a három férfi özvegyét is, akik közül az egyik – ahogy az előkészítő ülésen sem – nem jelent meg. A másik két özvegy, akik korábban már nyilatkoztak egy videóban portálunknak és akik rokonságban is állnak egymással ezúttal is jelen voltak és vallomást is tettek.

Egyikük – aki a balesetben nem csak az élettársát, hanem a testvérét is elveszítette – arról beszélt, hogy tartottak a balesettől, aggódtak a munka vége felé a munkások, amikor egyik oldalon fúrtak, a másik oldalon pergett az oldalfal. Kértek faanyagot, hogy dúcolást csináljanak, de nem adott nekik a vádlott, aki munkaadójuk volt, segédmunkásként dolgoztak nála. A párja vitte a papírjait, de nem jelentette be őt végül a vállalkozó. Minden pénteken kaptak fizetést, 14 ezer forintot egy napra. Védőfelszerelést nem kaptak. Eredetileg ketten dolgoztak, a végzetes balesetet megelőző naptól érkezett a harmadik munkás, mert a vádlott siettette őket, hogy már kész kellene lennie a pincének.

Az első özvegy tanúvallomástétel közben

Fotó: Horváth Imre

A másik özvegy szintén arról beszélt, hogy nem volt alátámasztás, munkavédelmi eszközöket nem kaptak a munkások. A vállalkozó szerint nem haladt a munka, ami határidős lett volna, ezért csinálta a párja a videókat – melyeket portálunk is megszerzett és bemutatott –, bizonyítandó, hogy miként haladnak.

A párja néhány hónapja, segédmunkásként dolgozott a vádlottnál, előbb tetőn, aztán jött a pince. Nem tudott semmilyen szerződésről, hangsúlyozta, hogy a párja segédmunkásként ment oda dolgozni, nem volt alvállalkozó, sem a végzettsége, sem a tudása nem volt meg ahhoz, hogy egyedül vállalja fel a munkát. Amikor a bíró arról kérdezte, hogy akkor miért állíthatja ezt a vádlott a nő azt válaszolta: „szerintem csak ki akarja magát húzni a dologból”.

Beszélt arról is, hogy először csak alakításról volt szó, de több változtatás jött menet közben, milyen legyen a terem teteje, a folyosó kialakítása, nagyobb legyen, és minden esetben a vádlott adta az utasításokat. Hozzátette: a vádlott sem tőlük, sem a gyerekektől nem kért bocsánatot, a temetésben sem segített nekik.

A második özvegy a védőjével érkezett - majd két év után kapta meg a részvétnyilvánítást a vádlottól

Fotó: Horváth Imre

A vádlott a tárgyaláson mindkét özvegynek elmondta, nagyon sajnálja, ami történt és őszinte részvétet nyilvánított nekik.

A tárgyalás a szakértők meghallgatásával folytatódik.