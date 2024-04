A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2024. január hónapban rendszeres haszonszerzésre törekedve magát végrehajtónak kiadva nem létező végrehajtási eljárásokra hivatkozott, majd véletlenszerűen felhívott telefonszámokon a vele kapcsolatba kerülő sértetteket rávette, hogy az általa előzetesen felkért ismerősei által biztosított számlaszámra utalják át a kért összeget.

A gyanúsított a számlát megnyitó személyeknek 30-40 000 forintot, illetőleg élelmiszer bevásárlásával fizetett. Cselekményével három sértettnek összesen több, mint 500 000 forint kárt okozott, mely lefoglalás útján részben megtérült.

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas két rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és csalás vétsége megállapítására.

Reális a bűnismétlés

A bíróság álláspontja szerint a többszörös visszaeső gyanúsítottal szemben kiszabható büntetés súlyosságára figyelemmel szökésétől, elrejtőzésétől megalapozottan lehet tartani. Emellett fennáll annak a veszélye is, hogy még szabadlábon lévő társaival összebeszélve, vagy bizonyítékok elrejtésével, megsemmisítésével a bizonyítási eljárás sikerét veszélyeztetné. A gyanúsítottal szemben több büntetőeljárás is folyamatban van hasonló cselekmények miatt, ezért a bűnismétlés veszélye is reális.

Mindezek alapján a bíróság egy hónapra elrendelte letartóztatását.

A végzés végleges - tudta meg a boon.hu.