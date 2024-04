Ahogy arról korábban beszámoltunk, következményei lettek a Fehérvár csapatával játszott DVTK mérkőzés utáni eseményeknek. A nyomozás adatai szerint egy legalább 50-100 fő közötti tömegből álló csoportosulás 2024. február 24. napján 17 óra után a miskolci DVTK Stadionban megrendezett DVTK – Fehérvár FC NB I-es labdarúgó mérkőzés lefújását követően előre kitervelten, a rendőrök által kísért, gépjárműveikkel konvojban távozó vendégszurkolók felé támadólag indultak meg. Nagy részük fogvédőt és – az azonosításuk megnehezítése céljából – kámzsát, símaszkot és kapucnis pulóvert viselt. Az eddigi gyanúsítottak és az ismeretlen elkövetők a székesfehérvári szurkolókkal szemben – szurkolói hovatartozásuk miatt – sértő és erőszakos rigmusokat kiabáltak, volt, aki tárgyakat dobott feléjük.

Előbb hárman kerültek képbe

Néhány hete már előállítottak az eset miatt három embert, akik közül egynek a letartóztatásáról, kettőnek pedig a bűnügyi felügyeletéről döntött a bíróság. Az eset után a szurkolói közösségek értetlenségüket fejezték ki, több bejegyzés született és a soron következő mérkőzésen is tiltakoztak azt hangsúlyozva, a szurkolók nem bűnözök.

Erre reagálva a rendőrség közleményt juttatott el szerkesztőségünkbe, amelyben azt írták: a Miskolci Rendőrkapitányság leszögezi, hogy a rendőrségi törvényben is előírt és meghatározott, a közrend és közbiztonság fenntartására, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzésére, azok elkövetőinek felelősségre-vonására vonatkozóan minden intézkedést megtesz.

Videófelvételből azonosítanak

Portálunk már ekkor megtudta, hogy az ominózus esetről létezik rendőrségi videófelvétel, és hogy az egyenruhások ez alapján próbálnak újabb elkövetőket beazonosítani. Mint megtudtuk, kedden ismét előállítottak négy érintett szurkolót, közülük kettőt később kiengedtek, ketten viszont bíróság elé kerültek.

Érdeklődésünkre a rendőrség arról tájékoztatott, hogy valóban a videófelvétel elemzése alapján kerültek képbe újabb gyanúsítottak, a felvételek elemzését követően pedig újabb eljárási cselekmények várhatók még. Portálunk szerette volna megkapni a videófelvételt, azonban az azon szereplő rengeteg, az ügyben nem érintett ember személyiségi jogaira hivatkozva nem kaphattuk meg.

Megszólaltak az ultrák

Az Ultras Diósgyőr a következő posztot tette ki a közösségi oldalára az újabb esetek kapcsán: „Kedden napfelkeltére újra dübörögtek az ajtók, nyíltak a kapuk. A városi rendőrség újfent nagy erőkkel vonult ki a házakhoz. Ismét látta kisgyermek az apját, újra látták édesanyák munkába induló gyermekeiket rendőrautóba ültetni. Természetesen legtöbb esetben most is azonnali őrizetbe helyezés lett a vége. Nem gyilkoltak, nem raboltak, nem drogkereskedők... csak szurkolók! Miskolcon továbbra is ez a legnagyobb bűn! Kitartást srácok! Nem vagytok egyedül!”

Érdeklődtünk a Miskolci Törvényszéken is a két bíróság elé állított ultra kapcsán, azt válaszolták, a Miskolci Járásbíróság kényszerintézkedést rendelt el két férfival szemben, akiket közösség tagja elleni erőszak bűntettével gyanúsítanak. A gyanúsítottak cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas felfegyverkezve, csoportosan elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettének a megállapítására.

Akár kettőtől nyolc évig terjedő

„A bíróság álláspontja szerint a gyanúsítottakkal szemben kiszabható büntetés súlyosságára figyelemmel, mely kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, szökésüktől, elrejtőzésüktől megalapozottan lehet tartani. Figyelemmel arra, hogy a cselekmény elkövetésében rendkívül nagyszámú személy vett részt, megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak a büntetőeljárásban résztvevő és még ki nem hallgatott személyek befolyásolásával, megfélemlítésével megnehezítenék, meghiúsítanák vagy veszélyeztetnék a bizonyítást. Egyikük esetében a bűnismétlés veszélye is fennáll.

Mindezekre figyelemmel a bíróság két gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendelte el. A végzés nem végleges” – írták.