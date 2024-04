Tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék szerdán annak a három vádlottnak az ügyében, akik közül ketten a vádirat szerint 2022. január 23-án este egy miskolci ingatlanba hatoltak be oly módon, hogy arcukat csuklyával fedték el, kezükben baseball ütőt tartottak és a bejárati ajtón dörömbölve azt kiabálták, hogy „rendőrség, házkutatás”.

Jelentős értékű volt a zsákmány

Miután bejutottak a házba, egy ott tartózkodó személyt a földre nyomtak és értékeket követeltek tőle, majd mivel a kérdésekre nem tudott felelni, a fürdőszobába zárták. Az elkövetők ezután átkutatták az ingatlant és onnan több ezer euró készpénzt, karórákat, mobiltelefonokat és parfümöt tulajdonítottak el mintegy 7 millió forint értékben, aztán – miután a bejárati ajtón keresztül távozni nem tudtak – az ablakon át menekültek el a helyszínről.

A III. rendű vádlott az I. rendű vádlottól a fenti cselekményt követő napokban megőrzés és elrejtés céljából átvette az egyik karórát úgy, hogy tisztában volt annak eredetével.

New York-ban fogták el egyiküket

Ahogy beszámoltunk róla, a gyors és szakszerű forró nyomos intézkedések során rövid időn belül megállapították a két férfi személyazonosságát, egyiküket el is fogták. A másik azonban eltűnt a hatóság látóköréből, ellene nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki. Az FBI segítségét is kérték, a nyilvántartások ellenőrzése során pedig kiderült, hogy a férfi valóban belépett az Egyesült Államok területére 2022 márciusában, és túltartózkodott a vízumában engedélyezett határidőhöz képest, miközben már Interpolos „vörös sarkos” elfogatóparancsot adtak ki ellene. Budapestről működtek együtt a New York-i kollégáikkal, és megállapították a férfi amerikai tartózkodási címét. Az Amerikai Migrációs Hivatallal és más társszervekkel folytatott megfigyelések és intézkedések után 2022. decemberében elfogták a férfit, majd Magyarországra szállították.

Ítélet lehet

A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint a jelentős értékre felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények vádjával indult büntetőügyben ítélethirdetés várható a szerdai tárgyaláson.