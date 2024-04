A vendégszektorban lévő egyik biztonsági őr – úgy tudjuk – viperát (teleszkópos bot) vett elő, és emiatt verekedés tört ki. A biztonsági őr kollégái könnygázt fújtak az ott lévőkre, akiknél, többüknél szintén előkerült – ez az egyébként – számukra tiltott, nem használható eszköz.

Az ellenőr beszámolója alapján

A mérkőzésen szövetségi-, és játékvezetői ellenőr is dolgozott, így az MLSZ fegyelmi bizottsága az ő beszámolóik alapján hoz majd határozatot, azonban vélhetően megtekinti majd az esetről készült videófelvételeket is. Értesüléseink szerint az fb kedden rendelheti el a fegyelmi vizsgálatot az ügyben, amely során meghallgathatja az érintett rendezői klubot is. Nem lenne meglepő, ha mind a KBSC, mind a Honvéd büntetést kapna az eset miatt.

Választ várunk

A hazai klubot megkerestük az esettel kapcsolatban, ígérték, hogy közleményt juttatnak el részünkre, ha megkapjuk, frissítjük az anyagot.