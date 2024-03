A nyomozás adatai szerint a gyanúsított, egy borsodi település polgármestere 2023. december 5. napján telefonbeszélgetés során arra kért két önkormányzati képviselőt, ha személyével kapcsolatban valaki rossz szót szól, vagy szidja, azt próbálja „lefenyíteni”, ennek fejében egyiküknek 50 ezer forintot ígért ezáltal hivatalos személyként, azért, hogy jogtalan hátrányt okozzon, illetve jogtalan előnyt szerezzen, hivatali helyzetével visszaélt.

2024. február 1. napján egy helyi lakos telefonon sérelmezte a gyanúsítottnak, hogy nem kapott szociális tűzifát. A gyanúsított megígérte, hogy lerakatja neki a tűzifát, de csak akkor, ha „házon belül oldja meg” annak értékesítését. Ez azt jelentette, hogy a gyanúsított megegyezett az egyik hozzátartozójával, hogy vegye meg a fát 15 ezer forintos köbméter áron. Amennyiben ebbe a kérelmező nem megy bele, nem kap tűzifát. Ezáltal a gyanúsított, hogy jogtalan hátrányt okozzon, illetve jogtalan előnyt szerezzen, hivatali helyzetével visszaélt.

Üzletszerűen hitelt, kölcsönt nyújtott

Ezen felül a gyanúsított több helyi lakos és további, ezidáig be nem azonosított személy részére jogszabályi engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett oly módon, hogy üzletszerűen hitelt és pénzkölcsönt nyújtott nekik.

Továbbá a vagyonkezelési kötelezettségének megszegésével 2023. augusztusát megelőzően hozzátartozói használatára átadott 2 db mobiltelefon SIM kártyát. Az előfizetések díját az önkormányzat fizette. Az okozott vagyoni hátrány meghaladja az 50 ezer forintot.

Ezen felül az egyik rokonát - vagyonkezelési kötelezettségének megszegésével - az önkormányzatnál alkalmazta, úgy, hogy tényleges munkát nem végzett, a munkahelyén nem kellett megjelennie, csak a fizetését vette fel.

A gyanúsított fenti cselekményei - bizonyítottság esetén - alkalmasak lehetnek: 2 rendbeli hivatali visszaélés bűntettének, jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntettének és hűtlen kezelés bűntettének a megállapítására.

Újabb bűncselekménytől is tartanak

A bíróság álláspontja szerint fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsított a tanúk vagy a még ki nem hallgatott más személyek befolyásolásával, továbbá tárgyi bizonyítási eszköz megsemmisítésével vagy vagyonelkobzás alá eső érték elrejtésével a bizonyítási eljárás lefolytatását meghiúsítaná vagy megnehezítené. Attól is megalapozottan lehet tartani, hogy szabadlábon hagyása esetén vagyoni helyzetének fenntartása érdekében újabb bűncselekményeket követne el.

Mindezen okok alapján a gyanúsított letartóztatását a Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte. A végzés nem végleges, tájékoztatta portálunkat a Miskolci Törvényszék.

Nem először

Tornanádaska első emberéről van szó, tudta meg portálunk, aki már szembekerült a törvénnyel néhányszor korábban is. 2011-ben kétszer is. Előbb egy dubicsányi születésnapi buli sült el nem túl jól, ugyanis a sértett férjének állítása szerint részegen kötekedett, többeket megütött, majd egy nőt úgy fejbe rúgott, hogy több öltéssel kellett varrni a fejét. Itt volt rendőrségi intézkedés, de bírósági ügy nem lett a dologból.

Még ugyanebben az évben Berit és a feleségét, illetve az unokaöccsét is előállították, letartóztatták és meggyanúsították uzsora-jellegű bűncselekmény miatt. Konkrétan az úgynevezett boltocskázás volt a vád alapja, eszerint a polgármester felesége úgynevezett szociális boltot üzemeltetett a településen, ahol a község lakói a polgármester által meghatározott napi limit alapján élelmiszereket vásárolhattak hitelbe. A következő hónapban az adósoknak a felhalmozott, átlagosan 100 százalékos kamattal terhelt tartozásokat a családjuk részére folyósított segélyekből kellett megadni. Az akkori nyomozás adatai szerint a polgármester a testvérét és unokatestvérét a közmunkaprogram keretében tulajdonképpen azért alkalmazta, hogy rendben menjen az üzlet és mindenki rendben fizessen, két fizetni nem tudó illetőt pedig a hivatalban tettleg bántalmaztak.

Időközi, majd újraválasztás

Ezért végül Berit nem ítélték el és a polgármesteri szék sem került veszélybe. 2010-ben jelent meg a politikai színpadon, akkor mindössze 3 vokssal maradt alul Szucskó Péterrel szemben, azonban Szucskó a hivatalba lépése után szinte azonnal lemondott, és az újabb, időközi választást már behúzta Beri Tamás. A 2014-es és a 2019-es választást már simán nyerte, utóbbi után készült az emlékezetes közösségi oldalon megjelent bejegyzése, melyben jakuzziban, pezsgővel ünnepelte a győzelmét, a videón azt kiabálva: „ezt most be**optátok!”

Érdekes ügy volt az is, amikor Beri egyik alkalmazottját bántalmazták. A polgármester – akinek a környékbeli településeken bolt, trafik érdekeltsége is van – többek között építési vállalkozóként is vállal munkákat. Egy ilyen munkája volt a fővárosban, ahová tornanádaskai és környékbeli munkásokat toborzott 2018-ban. Az egyik munkanap végén betérek egy gyroshoz, ahol szóváltás alakult ki, melynek a végén az étterem alkalmazottja a hússzeleteléshez használt, kardszerű bárddal fejen csapta Beri egy munkását, akinek kórházban varrták össze a sérülését, a gyrosost később elítélték ebben az ügyben.

De 2017-ben is az országos figyelem középpontjába került Tornanádaska, akkor éppen azért, mert félmilliós fizetéssel csábított a településre óvónőt a polgármester, ugyanis nem talált másként szakembert az intézménybe.