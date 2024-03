Egy miskolci sértett az online piactéren használt bútort hirdetett, majd – miután a csaló a banki adatait megszerezte – a számlájáról 1 millió 250 ezer forintot emelt le. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretein belül folytatja a küzdelmet az internetes csalók ellen.

A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több az online csalás. A bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Megtörtént eset

Csalás miatt folytat nyomozást a Miskolci Rendőrkapitányság ismeretlen tettessel szemben. Egy miskolci nő egy használt bútort kívánt értékesíteni az interneten. A hirdetésre jelentkezett egy vevő, amiről az online piactértől is kapott az eladó egy e-mailt, benne egy visszaigazolást a termék megvásárlásáról. A következő levél tartalma szerint pedig a pénzügyi tranzakciót kellett ellenőrizni, és az átutalás miatt a nő megadta az internetbankos adatait, illetve az sms-ben érkező hitelesítési kódokat is. A csaló ezután a sértett bankszámlájáról elutalt egy idegen számlára 1 millió 250 ezer forintot. A nyomozás jelenleg is folyik - tudta meg a boon.hu.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is. Soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten a bankkártyája és a netbankja belépési adatait, illetve tranzakciós jóváhagyó kódjait!

Internetes eladás vagy vásárlás során, ha lehet, válasszon személyes átadási, illetve átvételi módot!

Amennyiben áldozattá vált, azonnal, késedelem nélkül értesítse számlavezető bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/