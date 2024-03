Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt, aki volt élettársát bántalmazta, gázriasztó fegyvert tartott a fejéhez lelövéssel fenyegetve. Máskor videóhívással közvetítette, amikor a nő lakása berendezési tárgyait fejszével megrongálta.

Körömvágó ollóval szurkálta

A vádirat szerint a vádlott élettársi kapcsolata megszűnt, ezt nem tudta feldolgozni, 2023 január második felében volt élettársának hangüzeneteket küldött, melyekben őt és édesapját megöléssel fenyegette. A hónap végén a reggeli órákban megjelent volt élettársa borsodi településen lévő házánál, szóváltást követően hajánál fogva földre húzta, fején többször megütötte, körömvágó ollóval próbálta szurkálni, de a nő védekezett. A vádlott ezután az autójából behozott egy gázriasztó fegyvert, a nőt hajánál fogva ismét földre rántotta, belerúgott, a fegyvert fejéhez szorítva azzal fenyegette, hogy lelövi.

A bántalmazás közben a nő jobb kézujjának végperc törését szenvedte el.

Fejszével esett a berendezésnek

2023 március elején a reggeli órákban a vádlott ismét elment az ingatlanhoz, a sértett nem volt otthon, ezért videóhívást kezdeményezett és azzal fenyegette a nőt, hogy végig nézheti, amint a gépkocsijával az édesapját elüti. A telefonnal azt is közvetítette, hogy egy fejszével betörte a ház bejárati ajtaját, amit tokostól beszakítva jutott be az épületbe, a lakásban pedig a fejszével összetörte a gázsütőt, kanapéágyat, konyhabútort, LED tévét, szekrényt, továbbá megrongálta a laminált padlót és a kerámia padlóburkolatot is.

Börtönbe vezethet az útja

Az ügyészség a büntetett előéletű letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtön büntetést és közügyektől eltiltást indítványozott korábbi felfüggesztett börtön büntetésének végrehajtása elrendelésével.