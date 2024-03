Legutóbb a Miskolc környékén autózók január 15-én, akkor is hétfőn találkozhattak sok egyenruhással az utakon, ugyanis aznap több helyszínen, többféle ellenőrzéssel is jelen voltak, méghozzá nagy számban. Ahogy akkor személyes tapasztalat alapján is beszámoltunk róla, kitereléses ellenőrzést is tartottak, amely kifejezetten az ittas vezetők kiszűrésére szolgált. Ennek során a 37-es főúton Miskolc irányába autózókat terelték ki az Arnóti-körforgalom előtti pihenőnél, ahol egyszerre 7-8 jármű vezetőjével fújatták meg a digitális alkoholszondát, majd a gyors ellenőrzés után már terelték is vissza az autósokat a forgalomba.

De február 12-én is beszámolhattunk hasonló ellenőrzésről, ugyanis akkor az Edelényi Rendőrkapitányság tartott a vezető baleseti okok kiszűrésére irányuló komplex közlekedési akciót, aminek része volt az úgynevezett Finn-módszeres ellenőrzés is.

Visszatérő helyszínen

Úgy tűnik egyre gyakrabban használják vármegyénk rendőrei ezt a módszert az ellenőrzéshez, ugyanis ezúttal március 4-én reggel volt ilyen akció, ismét csak az Arnóti-körforgalom előtti pihenőnél, melyre olvasónk hívta fel a boon.hu figyelmét, akit pont nem tereltek ki, így elkerülte az akciót és a szonda fújását.

A Finn-módszeres ellenőrzés lényege, hogy egy előre kiválasztott helyszínen, több rendőr bevonásával, egyidejűleg, rövid idő alatt történik meg a gépjárművezetők ellenőrzése, mivel a közúti kontroll, – jellemzően – csak a járművezetők ittasság ellenőrzésére korlátozódik.