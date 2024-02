A Miskolci Rendőrkapitányság őrizetbe vett egy romantikus csalással gyanúsított budapesti nőt, és kezdeményezte a letartóztatását. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja a küzdelmet az online csalók ellen a Mátrix Projekt keretein belül.

A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több az internetes csalás. A bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Megtörtént eset

A Miskolci Rendőrkapitányságon csalás miatt folyik nyomozás egy 40 éves budapesti nővel szemben. Az elkövető 2023. január 19-e előtt egy közösségi portálon nyolc esetben bizalmi kapcsolatot épített ki a sértettekkel, és különböző legendákat kitalálva több mint 15 millió forinttal károsította meg őket. A nő legtöbbször katonatisztként, olajmérnökként, híres zenészként és hajóskapitányként mutatkozott be. Volt olyan eset, amikor házassági ajánlatot is tett. Miután az elkövető kiépítette a bizalmi kapcsolatot, anyagi segítséget kért, melyet az áldozatok meg is adtak részére.

A Miskolci Rendőrkapitányság gyanúsítottként hallgatta ki az asszonyt 2024. február 1-jén, és az őrizetbe vételéről is döntött.

A nyomozás jelenleg is folyik, a rendőrök vagyonvisszaszerzés során több mint 3 millió forintot foglaltak le. A gyanúsítottat a Miskolci Járásbíróság 2024. február 2-án letartóztatta - tudta meg a boon.hu.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály szakemberei szerint az úgynevezett romantikus csalók számtalan módszert kitalálnak, hogy megszerezzék áldozatuk pénzét. Az online világ ugyanis jó lehetőséget teremt számukra, hogy az ismeretlenség homályában, esetleg egy hamis profilkép mögé rejtőzve kitalált történettel cserkésszék be kiszemeltjüket. A romantikus csalókra jellemző, hogy a közösségi oldalakon kezdeményeznek beszélgetést, és akár heteken vagy hónapokon keresztül építgetik a bizalmi kapcsolatot.

Melyek a gyanús jelek?

– Ha valaki rövid ismeretség után azt mondja, hogy odavan, sőt túlzottan rajong Önért.

– Az üzenetek megfogalmazása semmitmondó, általánosságokat tartalmaz.

– Ha intim képeket vagy videót kér Öntől!

– Megpróbál a bizalmába férkőzni, és rávenni Önt arra, hogy küldjön neki pénzt, ajándékot, vagy adja meg bankkártyájának vagy netbankjának belépési adatait.

Megelőzési praktikák:

– Legyen nagyon óvatos, hogy mennyi személyes információt oszt meg magáról a közösségi médiában és a párkereső oldalakon!

– Mindig gondoljon a lehetséges veszélyekre! A csalók a legismertebb online oldalakat használják.

– Ne kapkodja el a dolgokat, tegyen fel Ön is kérdéseket! Keressen rá az illető fotójára és a profiljára, hogy szerepel-e más oldalakon is!

– Figyeljen a helyesírási és a nyelvtani hibákra, a következetlenségekre és a kifogásokra, például, hogy a csalók kamerája nem működik!

– Ne osszon meg kompromittáló dolgokat magáról, amikkel később megzsarolhatják!

– Legyen óvatos, ha pénzt kérnek Öntől! Soha ne küldjön pénzt, ne adja meg bankkártya- vagy online banki adatait, és ne küldjön másolatot okmányairól!

Ha mégis áldozattá vált:

– Értesítse a rendőrséget! Jelentse be a 112-es ingyenes, segélyhívó számon!

– Ha tudja, mentse el a beszélgetések tartalmát!

– Jelezze a problémát azon a párkereső oldalon is, ahol a csalóval kapcsolatba került!

– Ha megadta a banki adatait, azonnal értesítse a pénzintézetet, és tegyen feljelentést a rendőrségen!