"Nem kapcsolta le a lámpát, ezért késelt meg egy fiatal férfit a saját apja Cserépfaluban. A szomszédok szerint rendszeresen veszekedtek, aznap éppen azon, hogy a fiú égve hagyta a villanyt. Ráadásul mindketten részegek voltak, az apa pedig majdnem megölte a gyerekét, hasba szúrta egy kilenc centis bicskával, az élettársa próbálta elállítani a vérzést. A késelőnek nem kell börtönbe mennie, mert a büntetését felfüggesztették" - olvasható a Tények oldalán.

Az eset 2022 tavaszán történt, melyről portálunk is beszámolt. Azóta több tárgyalást is tartottak az ügyben, ahol az apa tagadta, hogy megszúrta volna fiát, állította, hogy gyermeke dőlt bele a késbe. Az újabb tárgyalás keretében tanúkat is meghallgattak, ezt követően elítélték a vádlottat. Az ítélet nem jogerős - tudta meg a boon.hu.