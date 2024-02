Az ítéleti tényállás szerint az ittas állapotú vádlott és nő testvére 2022 augusztusában a hajnali órákban Miskolcon összetalálkozott az általuk korábbról nem ismert, szintén ittas sértett férfival.

Nem örültek a közeledésnek

Beszélgetni kezdtek, majd a két férfi között szóváltás alakult ki amiatt, hogy a sértett ismerkedni akart a nővel. A vádlott a helyszínre hívta testvérének barátját, aki megérkezésekor a sértettet felelősségre vonta, amiért a nőt átkarolta, fogdosta, majd ők ketten eltávoztak, viszont a vádlott és a sértett között a vita folytatódott, melynek során

a vádlott elővett egy 10 centiméter pengehosszúságú pillangókést, és azzal a férfit hasba szúrta.

Megöléssel fenyegette

A sértett a közelben lévő lakására ment, de a vérveszteség miatt elájult, kórházba szállították, életveszélyes sérülése műtéti beavatkozást igényelt.

A fenti cselekményt követően, 2022 szeptemberében a vádlott internetes közösségi oldalon üzenetet küldött a sértettnek, amelyben találkozóra hívta és azzal fenyegette meg, hogy most pontosabban fog szúrni, őt is és családját is megöli.

Beismerte a bűnösségét

A férfi az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. Őt a bíróság életveszélyt okozó testi sértés bűntette, valamint zaklatás vétsége miatt halmazati büntetésül 3 év börtön fokozatú szabadságvesztésre, mellékbüntetésként 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, elrendelte továbbá egy korábbi ügyben kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását.

A büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a terhelt beismerő vallomását, megbánó magatartását, fiatal felnőtt voltát és eshetőleges szándékát, míg súlyosító körülményként esett latba a férfi büntetett előélete és a felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatti elkövetés.

Nem jogerős

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosítás érdekében jelentett be fellebbezést, a vádlott és védője pedig három munkanapot tartottak fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére - tudta meg a Boon.hu.