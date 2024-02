Dr. Boschánszkyné dr. Timkó Renáta Orsolya bíró előtt a vádlott és védője, valamint a Miskolci Járási Ügyészség képviselője mellett a portálunk által a közelmúltban megszólaltatott két özvegy is megjelent – a harmadik bár szintén kapott értesítést most sem jelent meg a nyilvánosság előtt. Természetesen a médiaérdeklődés is nagy volt a három ember életét követelő ügy kapcsán.

Hiányosságok garmadája

Az előkészítő ülésen elsőként a az ügyésznő ismertette a vádiratot, amely szerint a vádlott szóbeli megállapodás alapján vállalta el a pince bővítési munkát és szintén szóbeli megállapodás alapján bízta meg a három munkást a feladattal. Amelyet munkafeladatként a vádlott meghatározása szerint, utasításai alapján végezték és munkabért is kaptak érte. Bár nem jelentette be a vállalkozó a munkásokat, de így is munkáltatónak és munkavállalónak minősültek ebben a helyzetben, indokolta az ügyész.