A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság folytatja a küzdelmet az online csalók ellen a Mátrix Projekt keretein belül.

A rendőrségi tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre több az internetes csalás.

A bűnözők tárháza kifogyhatatlan, de a cél ugyanaz, megtudni az áldozatok banki adatait, hozzáférni a számlájukhoz, csalárd módon megszerezni a pénzüket.

Megtörtént eset

Csalás miatt folytat nyomozást az Edelényi Rendőrkapitányság egy 38 éves helyi férfival szemben. Az elkövető 2023. augusztus 2-án egy edelényi asszony bankszámlájáról közelot 4 millió forintot utalt át két másik számlára.

A csaló telefonon kereste meg áldozatát, és banki alkalmazottnak adta ki magát, majd közölte vele, hogy idegenek fel akarják törni a számláját, ezért vírusirtást fognak végezni. Az álbankár kérte a nőtől, hogy lépjen be netbanki felületére, illetve töltse le az AnyDesk programot, aminek az ügyfél eleget is tett, és ezzel a programmal a csaló megszerezte a sértett internetbankos adatait, majd megkárosította. Az ügyben pénzmosás gyanúja miatt további két férfit hallgattak ki a rendőrök, a nyomozás jelenleg is folyik.

Az Edelényi Rendőrkapitányság ajánlásai segíthetnek a kockázati tényezők kiszűrésében, hogy biztonságban legyünk a világhálón is. Soha ne adja ki ismeretleneknek, főként ne telefonon, interneten a bankkártyája és a netbankja belépési adatait! A bankok soha nem kérik a számlatulajdonosoktól ezeket az információkat, mivel az ügyfél-azonosítás során a valódi pénzintézeti dolgozó ezen adatokat látja! A bank telefonon soha nem ad utasítást az ügyfélnek semmilyen átutalásra! Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen fel vagy töltsön le a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja Önnek! Legyen gyanús, ha a telefonáló tört magyarsággal beszél, vagy magyartalan, helyesírási hibákat tartalmazó e-mailben ajánl kedvező üzleti lehetőséget! Ne bízzon ismeretlenek üzleti vagy befektetési ajánlataiban, legyen gyanakvó, főleg, ha kiemelten nagy hozammal kecsegtetik!

További hasznos tanácsokat az alábbi linken olvashatnak az online csalásokról: https://kiberpajzs.hu/