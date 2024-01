A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy férfi ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette és zaklatás vétsége miatt. Dr. Jogg Zsolttól, a főügyészség helyettes sajtószóvivőjétől tudtuk meg, hogy a vádirat szerint az erősen ittas állapotú férfi és nő testvére 2022 augusztus elején, az egyik napon, a hajnali órákban Miskolcon, az utcán összetalálkoztak egy szintén részeg állapotban lévő férfival. A nő beszélgetni kezdett a férfival, majd a két forfi között szóváltás alakult ki amiatt, hogy a másik ismerkedni akart a nővel.

Előkerült a barát

A vádlott férfi a nő barátját felhívta telefonon. Az megérkezésekor a férfit felelősségre vonta, hogy a barátnőjét átkarolja, fogdossa, majd ők ketten eltávoztak. A vádlott férfi és a sértett férfi között a vita folytatódott, melynek során a vádlott elővett egy 10 centi pengehosszúságú pillangókést, és azzal vitapartnerét hasba szúrta.

A megtámadott a közelben lévő lakására ment, de a vérveszteség miatt elájult, kórházba szállították, életveszélyes sérülése azonnali műtéti beavatkozást igényelt.

Az üzenet is célba talált

Mindezek után 2022 szeptember végén a vádlott férfi internetes közösségi oldalon üzenetet küldött a sértettnek, amelyben találkozóra hívta és azzal fenyegette meg, hogy most pontosabban fog szúrni, őt is és családját is megöli.

Az ügyészség a letartóztatásban lévő büntetett előéletű vádlottal szemben börtön büntetést és közügyektől eltiltást indítványozott korábbi szabadságvesztés büntetésének végrehajtásával.