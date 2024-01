Egy ónodi cég pénzügyi megbízottja 2022. decemberben egy úgynevezett „felugró ablakos”, hamis banki weboldalra lépett be, melyet az elkövetők hoztak létre. Ilyenkor a sértett nincs tisztában azzal, hogy ez egy hamis weboldal, mert annak kinézete szinte megegyezik a bank honlapjáéval. Az elkövetők látják a netbanki azonosító adatokat a beírás során, majd azok felhasználásával utalásokat hajtanak végre.

Így szerezték meg a csalók a cég 40 millió forintját, az összeget pedig továbbutalták egy stróman számlájára, onnan pedig egy külföldire, és az összegből kriptovalutát vásároltak.

Egy 63 éves gyáli lakos internetes böngészés közben talált rá egy hirdetésre, amelyben kiemelkedő hozamot biztosító befektetési lehetőséget ígértek az álbankárok. Kitöltött egy jelentkezési adatlapot, majd rövidesen hívták is telefonon, és elmondták neki, hogy mi a teendője. Létrehoztak a nevére egy befektetési számlát, amire először egy kisebb összeget kértek. Ezt a számlát a sértett folyamatosan figyelemmel kísérte, és látta, hogy a befektetett összeg gyarapszik. Miután így elnyerték a bizalmát, a gördülékenyebb ügyintézés érdekében egy AnyDesk nevű alkalmazás telepítését kérték tőle. Ennek a sértett eleget is tett, sőt, személyes okmányainak másolatát is elküldte a megadott címre. Ismét telefonon keresték meg az álbankárok a férfit, és azt ajánlották neki, hogy a nagyobb nyereség fejében csak tranzakciókat kell fogadnia a számláján, melyeket elfogadott.

Így került a 40 millió forint elrejtés céljából a gyáli stróman számlájára, ahonnan később több mint 39 millió forintot egy külföldi bankszámlára utalták át, és azt később kriptovalutába fektették. A 63 éves férfi több mint 800 ezer forinttal gyarapodott.

A miskolci nyomozók a strómant 2022. december 12-én gyanúsítottként hallgatták ki.