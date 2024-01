A miskolci Vadkelet zenekar azt üzeni:

Ezt a számot tisztán írtuk, hallgassátok ti is tisztán!

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a Tiszta zene! Tiszta buli! Tiszta Kék! prevenciós programjára hívja fel a figyelmet.

A Vadkelet azt üzeni: "Ez a dal a legtisztább érzést mutatja be, a tiszta zene palettáján, és ez a szeretet. Ez az érzés, ami a családjához fűz mindenkit, és ez feltétel nélküli. A függőket szinte mindig, a saját elhatározásuk mellett egy szerető családtag, szerelem, szülők, vagy gyerekek, segítik a tiszta életbe visszatérni. Ez az az érzés, ami segít, abban is, hogy bele se kezdjenek az önpusztításba. Amikor valaki tudja, hogy nem csak maga életéért felelős, hanem a szeretteiért is akkor lesz ereje tiszta maradni. Ez a dal erről szól. A családodért mindet megteszel, többet, mint magadért. Azt is hogy tiszta maradsz."

Tiszta zene, tiszta buli, tiszta kék!

Zenekarok dalaival üzennek a miskolci rendőrök, hogy egy-egy buli után is mindenki hazaérjen. Nemrég számolt be a kampányról portálunk, hogy Tiszta zene, tiszta buli, tiszta kék! mottóval indított kampányt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság. A rendőrségi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy egy-egy felpörgetett koncert után előfordulnak olyan balesetek, nem várt események, amelyek egy kis odafigyeléssel kikerülhetők lettek volna.