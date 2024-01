A közelmúltban írtunk a 2023-as év vége baleseti helyzetképéről vármegyénkben. Ebben már beszámoltunk róla, hogy a KSH adatai szerint tavaly a 2022-es adatokhoz képest negyedévre bontva és a teljes évben is csökkent a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma. Ehhez természetesen az is kell, hogy a rendőrség kiemelten és visszatérően ellenőrizze a vezető baleseti okokat, pontosabban az ehhez vezető kihágásokat, szabálytalanságokat.

7-8 szondafújás egyszerre

Így például minden héten közzé teszik – és erről rendszeresen portálunk is beszámol –, hogy hány ittas, vagy bódult vezetőt szűrnek ki a forgalomból az adott héten, még mielőtt balesetet okoznának. De rendszeresek a kiemelt, átfogó, vagy komplex ellenőrzések, ahogy az Európai szintű, úgynevezett ROADPOL ellenőrzésekhez is rendszeresen csatlakozik hazánk, azon belül pedig vármegyénk is.

Legutóbb a Miskolc környékén autózók egy hete, január 15-én, hétfőn találkozhattak sok egyenruhással az utakon, ugyanis aznap több helyszínen, többféle ellenőrzéssel is jelen voltak, méghozzá nagy számban. E sorok írója is belefutott egy kitereléses ellenőrzésbe, amely kifejezetten az ittas vezetők kiszűrésére szolgált. Ennek során a 37-es főúton Miskolc irányába autózókat terelték ki az Arnóti-körforgalom előtti pihenőnél, ahol egyszerre 7-8 jármű vezetőjével fújatták meg a digitális alkoholszondát, majd a gyors ellenőrzés után már terelték is vissza az autósokat a forgalomba.

Ez a Finn-módszer lényege

Érdeklődtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, hogy pontosan milyen ellenőrzést tartották január 15-én az utakon és milyen eredménnyel. Mint megtudtuk, a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén a vezető baleseti okok kiszűrésére irányuló komplex közlekedési akciót tartottak az egyenruhások 2024. január 15-én. Ennek része volt az arnóti körforgalomban történt úgynevezett Finn-módszeres ellenőrzés.

A módszer lényege, hogy egy előre kiválasztott helyszínen, több rendőr bevonásával, egyidejűleg, rövid idő alatt történik meg a gépjárművezetők ellenőrzése, mivel a közúti kontroll, – jellemzően – csak a járművezetők ittasság ellenőrzésére korlátozódik.

Bírság, eljárás, feljelentés

A komplex közlekedési akció részeredményei kapcsán tudatták, hogy sebességtúllépés miatt 17 esetben kezdeményezett közigazgatási eljárást a hatóság, 4 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 9 esetben közigazgatási bírság kiszabására került sor. Szabálysértési feljelentés is tettek a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtti meg nem állás miatt egy esetben.

Menet közben kézben tartott mobiltelefon miatt 7 esetben helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök. Végül pedig az előbb említett Finn-módszeres ellenőrzés során 480 negatív szonda mellé kettő pozitív társult, ebből egy kerékpáros volt.