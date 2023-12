Mukics Dániel jelezte: hétfőn 35 esetben tűz miatt riasztották őket, 15 épület gyulladt ki, 102 alkalommal pedig műszaki mentést végeztek.

A közlemény szerint Gyöngyösön egy adventi koszorú miatt keletkezett tűz egy sorház egyik lakásában, a tűz átterjedt több bútorra is. Láziban is tüzet okozott egy adventi koszorú, de még időben észrevették.

A Bács-Kiskun vármegyei Rémen egy családi házban kigyulladt a kémény melletti gerenda. A tűzoltók megbontották a szoba mennyezetét, eloltották a tüzet, majd megtámasztották a kéményt. A ház fűthetetlenné vált, ezért az ott lakó két ember rokonokhoz kerül.

A Komárom-Esztergom vármegyei Keréktelekiben szintén egy családi ház gyulladt ki. Az épület lakhatatlanná vált, ezért az ott élő négy embert egy közösségi épületben helyezték el.

Győrben egy Rába-parti parkolóban a megáradt folyó több járművet is körbevett. Az ártérben álló járműveket száraz területre vontatták a tűzoltók, megelőzve, hogy a folyó elsodorja az autókat.

Tatabányán az alsógallai vasútállomás gyalogos-aluljárójából húsz köbméter vizet kellett kiszivattyúzniuk a tűzoltóknak.

Szolnok határában, a 32-es főúton kigyulladt egy személyautó. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kurityánban pedig egy ház előtt meggyulladt egy elektromos roller akkumulátora, egy gyermek megsérült.

Miskolcon áldozatot követelt a tűz: meghalt egy idős férfi lakástűzben.

Nyírgelsén egy kútba esett kutya miatt hívták a tűzoltókat, akik mentőkötéllel kiemelték az állatot, gondoskodtak az elhelyezéséről, majd befedték a kutat.

Szén-monoxid miatt is érkezett jelzés, egy kapuvári családi házban szólalt meg a szén-monoxid-érzékelő. Az épületben több gázkonvektor is működött, ezek átvizsgálásáig az ott lakó két ember rokonokhoz költözött.

Több közlekedési balesetnél is szükség volt a tűzoltókra. Tápiószecső és Tápióság között árokba hajtott és az oldalára borult egy személyautó. A négy utas nem tudott kiszállni a járműből, őket a tűzoltók emelték ki, majd adták át a mentőknek.

A 82-es főúton Eplény és Veszprém között a tetejére borult egy személyautó. Az M6-os autópályán Daruszentmiklós közelében egy gépkocsi átszakította a szalagkorlátot és a Budapest felé vezető oldalon állt meg. Az M7-es autópályán Siófok közelében az árokba sodródott egy autó.

Ha ügyelünk a gyertyákra, adventi koszorúkra, fényfüzérekre, főzésre, fűtésre, illetve az út és látási viszonyoknak megfelelően vezetünk, elkerülhetjük, hogy találkozzunk a karácsonykor is szolgálatban lévő kétezer tűzoltóval

- fogalmazott a szóvivő.