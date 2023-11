Az autós társadalom tagjai igyekeznek minden módon figyelmeztetni egymást a rendőrségi sebességmérésekre. Erre legújabban már a közösségi médiát is használják, a különböző térségi csoportokban hívják fel egymás figyelmét, gyakran fotókkal együtt a büntetés elkerülésére.

Így például a 37-es Fő út Miskolc-Sátoraljaújhely Információs csoportban, ahol folyamatosan jelzik, hogy az érintett útszakaszon hol van sebességmérés. Így történt november 2-án is egy bejegyzésben, ahol még a rendőrautó fotóját is közzé tették. A rendőrök azonban egyáltalán nem sértődtek meg ezen, sőt! A vármegyei információs portálon reagálva a posztra meg is köszönték.

„Köszönjük, hogy figyelitek, hogy figyelünk!

Eredményes volt a megelőzés, mert az ellenőrzés ideje alatt mindenki betartotta szabályokat, így rendőri intézkedés nem volt.

BIP-Info: A közlekedők továbbra is számíthatnak közúti ellenőrzésekre, hogy mindenki haza, vagy munkába érjen.” – írták a bejegyzésben.