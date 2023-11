13:15 - Eloltották a putnoki tüzet (frissítés):

Az ózdi és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók megfékezték a Putnokon keletkezett tüzet. Jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

13:06 - Kigyulladt egy ház Putnokon

Tűz ütött ki egy lakóházban, Putnokon, a Bányász úton. A mintegy száz négyzetméteres épület két helyisége kiégett, és a tetőre is átterjedtek a lángok. Az ózdi és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók egy embert kihoztak az épületből, amelyből két gázpalackot is eltávolítottak. Az egységek a tetőn még oltják a tüzet. A helyszínen vannak a mentők is - tudatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.