Ez egy borzasztó tragédia

– mondta portálunknak egy asszony, aki a Pöltenberg Ernő utcában él, ahol tegnap este egy ház kiégett és egy hölgy elhunyt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte, hogy csütörtökön késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy háromszintes épület földszinti, nyolcvan négyzetméteres lakása Miskolcon, a Pöltenberg Ernő utcában. A tűz keletkezésének idején többen is tartózkodtak az épületben. A tűzoltók három embert kimentettek, továbbá a tűzzel érintett helyiségben egy embert találtak, az ő életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Semmit nem észleltek, de ledöbbentek

Szerkesztőségünk munkatársa ma reggel a helyszínen járt, ahol szomszédokat kérdeztünk, hogy mit észleltek csütörtökön este.

„Mi semmit nem vettünk észre, csak reggel mondta a szomszéd, hogy kiégett a 33-as szám alatt lévő ingatlan, és az ott élő hölgy meghalt” – mondta Hubai Lászlóné a boon.hu-nak. Azt is elmondta, hogy ő a lakása hátsó részében aludt, így még csak a zajokra sem kelt fel. „Ismertem a hölgyet és a fiát is, de nemcsak ők éltek az ingatlanban, hanem nagyjából 5-6 ember is rajtuk kívül, akik eléggé szedett-vetett társaság volt” – mutatott rá. Egy másik szomszéd is így fogalmazott: „Amikor megtudtam, hogy valaki meghalt, egyből az asszonyra gondoltam, mert tudtam, hogy ágyhoz kötött volt, és nehezen is mozgott”. Szerinte az is okozhatta a problémát, hogy sokszor bódult állapotban voltak emberek az ingatlanban, szerinte ennek lehetett egyenes következménye a tragédia.