A Szikszói Rendőrőrs Malom útra néző ablakából jól rá lehet látni a Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskolára, ami természetesen fordítva is igaz.

– Oda jártam gimnáziumba, mondhatni, a rendőrség mellett váltam felnőtté, és ez is szerepet játszott abban, hogy érettségi előtt néhány osztálytársammal megbeszéltük, felvételizünk a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába, aztán ha sikerül, rendőrnek állunk. Nekem sikerült, és ma is jó érzéssel tölt el, hogy egykori iskolám mellett van a munkahelyem – idézte fel, és hozzátette, a szikszói oktatási intézmény akkor még Szepsi Csombor Márton nevét viselte. – A X. Kerületi Rendőrkapitányságra szereltem fel 2013 augusztusában, már meg is kaptam a tízéves jubileumi kitüntetést. Másfél év elteltével családi okból kérvényeztem az áthelyezésem, és a Szikszói Rendőrőrs közrendvédelmi alosztályán folytathattam a szolgálatot. Járőrvezető lettem, négy évvel ezelőtt neveztek ki az illetékességi területhez tartozó Alsóvadász körzeti megbízottjává.

Tudta, mit vállalt.

– Alsóvadászon nem élt sem rokonom, sem ismerősöm, viszont járőrként olyan sokszor kellett ott intézkednem, hogy az évek során egyre nagyobb hely- és személyismeretre tettem szert. Nemegyszer az is előfordult, hogy 24 órás lefedettségben kellett ott rendőri jelenlétet biztosítani, amiben többször is részt vettem – magyarázta. – A 2019-es évre most is jól emlékszem, de nemcsak azért, mert akkor kiemelkedően sok bűncselekmény történt Alsóvadászon, hanem azért is, mert a 95 százalékukat felderítettük a kollegáimmal. Ezek zömében tulajdon elleni bűncselekmények voltak, de garázdaság és rablás miatt is el kellett járnunk.

A hatósági következetesség révén javulni kezdett Alsóvadász bűnügyi statisztikája, amiben szerepet játszott, hogy többen is börtönbe kerültek, és a kiszabott szabadságvesztések elrettentő erővel bírtak.

– Hatékony párost alkottunk Szemán Róbert főtörzszászlóssal, akitől sokat tanultam, de a többi kollégánk is odatette magát. Erre ma is szükség van, és amellett, hogy körzeti megbízott lettem, most is teljesítek járőrszolgálatot a Szikszói Rendőrőrs illetékességi területén, így Alsóvadászon is – mondta Zsarnai Zsolt, aki tudta, hogy az 1500 lelkes településen csak a lakosok hathatós segítségével tud rendet tartani.

– A társadalmi kapcsolatok kiépítése során ügyeltem, hogy a megfelelő hangot azokkal is megtaláljam, akik hajlamosak a zsiványságra, és ebben is segített a járőrmúltam. Előnynek számított, hogy tudták, kivel állnak szemben, később mégis meglepődtem, amikor tervezett bűncselekményről is kaptam információt egy segítőtől.

Két évvel ezelőtt történt, hogy napra pontosan tudtam, melyik éjszaka fognak betörni egy alsóvadászi családi házba. Rögtön felvettem a kapcsolatot az ingatlan tulajdonosával, aki igazolta, hogy valóban máshol fogja tölteni a kérdéses éjszakát, mert rokonlátogatásra megy. Adott kulcsot és engedélyt is, hogy Szemán Róbert főtörzszászlóssal bent tartózkodhassunk a házában. Egy kétszobás parasztházat kell elképzelni, és mindketten az elülső szobában várakoztunk, mert abból indultunk ki, hogy a betörő hátulról fog behatolni az ingatlanba, oda viszont biztosan be fog jönni. Fél 11-kor érkeztünk, a rádiónkat és a telefonunkat is lenémítottuk, nehogy véletlenül lelepleződjünk. Teljes csendben vártunk, bár azt hittük, hogy a kutya jelezni fogja a betörőt, végül nem ugatott – nem úgy, mint amikor mi érkeztünk –, és a zárt szobában a behatolást sem hallottuk, csak egy öngyújtó pislákoló fényére lettünk figyelmesek. A betörő nem vett észre minket, amikor a szobába lépett, és már a szekrényben turkált, amikor felkapcsoltuk a villanyt, és felszólítottuk, hogy adja meg magát. Még akkor is teljesen le volt dermedve, amikor megbilincseltük.

