Csalás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 30 éves nagykőrösi és egy 39 éves budapesti nővel szemben. A gyanúsítottakat 2023. október 26-án fogták el, majd őrizetbe vette őket a hatóság. A nők a megalapozott gyanú szerint részt vettek abban a csalásban, amit egy miskolci nővel szemben hajtott végre a bűnhálózat.

Egy magát rendőrnek kiadó férfi felhívott egy miskolci nőt azzal az ürüggyel, hogy a fiát külföldön letartóztatták, de óvadék ellenében kiengednék, ha minél hamarabb rendelkezésre állna a pénz.

A sértett közel kétmillió forinttal rendelkezett, amit az álrendőr keveselt, ezért a nő ékszereit is kicsalta. A megadott instrukciók alapján az összecsomagolt pénzt és ékszereket a telefonáló tettestársai – két nő – vitték el a sértettől.

A rendőrségre tett bejelentés alapján a rendőrök még aznap azonosították, elfogták, majd előállították a rendőrkapitányságra a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható nőket.

Az ügyben még további nyomozati cselekmények várhatóak.

A Miskolci Rendőrkapitányság kezdeményezte az őrizetbe vett nők letartóztatását - tudta meg a Boon.hu.

Letartóztatták az unokázós csalókat

A Miskolci járásbíróság elrendelte annak a két nőnek a letartóztatását, akik megtévesztéssel jutottak az idős sértett értékeihez - tudta meg a Boon.hu.

A gyanúsítottak cselekménye alkalmas lehet a bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntettének a megállapítására - írta a Miskolci Törvényszék.

A bíróság álláspontja szerint megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsítottak a büntetőeljárásban elérhetetlenné válnának, figyelemmel a kiszabható szabadságvesztés súlyosságára, továbbá arra a körülményre, hogy bejelentett munkahellyel, állandó jövedelemmel nem rendelkeznek, ugyanakkor feltehetően országos helyismerettel rendelkeznek, a bűncselekményt ugyanis lakóhelyüktől távolabb követték el.

Fennáll annak a veszélye is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén ezidáig be nem azonosított társukkal, vagy még elő nem került tárgyi bizonyítási eszköz elrejtésével összebeszélnének, ezzel meghiúsítanák, megnehezítenék a bizonyítást, továbbá a rendelkezésre álló adatok alapján felmerülhet, hogy a gyanúsítottak a nagy tárgyi súlyú bűncselekményt hosszabb időn keresztül, több helyszínen követhették el, ami felveti a bűnismétlés veszélyét is.

Mindezek alapján a járásbíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A végzés nem végleges.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset kapcsán kéri a lakosságot, hogy figyelmeztessék főleg idős hozzátartozóikat, nehogy bűncselekmény áldozatává váljanak!