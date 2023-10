Tavasszal üzent hadat az illegális gyorsulási versenyeknek és résztvevőiknek Magyarországon a rendőrség; az összehangolt intézkedéseknek már van eredménye is.

Több vármegyében is gondot okozott

Először csak 15-20 autó, aztán már 100, 200, de volt, hogy 500 autó is megjelent a Budapest környéki nagyáruházak parkolóiban megrendezett illegális gyorsulási versenyeken egy-egy péntek vagy szombat éjszaka. Óriási tömeg, a környéken élők nyugalmát zavaró zaj, és a rengeteg veszély, ami ugyanúgy érintette az illegális verseny résztvevőit és nézőit egyaránt – ezek voltak a fő jellemzői ezeknek a titokban szervezett, illegális versenyeknek, amelyek nemcsak a főváros környékén élők életét keserítették meg, de nagy számban fordultak elő Győr-Moson-Sopron, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében is.

E versenyek felszámolására készített cselekvési tervet és kezdett összehangolt akciókba a rendőrség idén tavasszal. Az elsődleges megoldás a folyamatos ellenőrzések mellett a versenyzésre alkalmas helyszínek megszüntetése volt, azaz olyan forgalmi és forgalomtechnikai eszközök alkalmazása, amelyek ellehetetlenítik az életveszélyes versenyek lebonyolítását. Mindezen intézkedések eredményeként a nyár végére Pest vármegyében sikerült gyakorlatilag teljesen visszaszorítani az illegális gyorsulási versenyeket, tájékoztatta

Szisztematikus munkával

Sok-sok évvel ezelőtt Miskolcon volt divatja az autósok találkozójának, akik aztán összemérték négykerekűjük tudását és versenyeztek egyet, ez főleg a Szentpéteri kapuban lévő nagyáruházhoz kötődött, azonban a rendőrök többszöri ellenőrzéssel, eljárásokkal elvették a kedvét a szervezőknek. Arról, hogy most mi a helyzet ezen a területen Molnár Emil alezredest, a Miskolci rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetőjét kérdeztük.

A folyamatos ellenőrzéseknek meglett az eredménye

– Voltak folyamatosan az elmúlt években erre irányuló törekvések, sokan összegyűltek ilyen céllal különböző területeken, a Felsőzsolcai Ipari parkban, Miskolc keleti és déli kapujában lévő nagyáruházak parkolójában, a Miskolci Déli Ipari Park területén. Tavaly még több próbálkozás volt, idén már alig, ugyanis szisztematikusan jártuk ezeket a területeket éjjel, ellenőriztünk, szétoszlattuk őket. Kértünk a kormányhivataltól is segítséget műszaki ellenőrzéshez az átalakított járművekhez. Találtunk is ilyen átalakított járművet, forgalomból ezek ki lettek vonva, elvették a forgalmi engedélyt. Kértünk segítséget az önkormányzattól is, hogy korlátozzák a behajtási lehetőséget ezeket a területeken, Így aki ennek ellenére behajt, az jogszerűtlenül tartózkodik ott és máris lehet ellene intézkedni. Tehát igyekeztünk mindent megtenni, hogy ezeket az illegális gyorsulási versenyeket ne tarthassák meg. Visszatérően ellenőrizzük a lehetséges területeket, illetve az éjszakai sebesség ellenőrzések során is figyeljük az odavezető utakat. Gyakran ezeket az interneten, a közösségi médiában szervezik és ezekről így is tudomást szerzünk – mondta el az alezredes.

Amikor az alkalom szüli

Rákérdeztünk arra is, hogy mennyire gyakori a helyzet szülte gyorsulási verseny, amikor egy lámpától való elindulás, vagy előzgetés közepette „akad össze kettő, vagy több sofőr” és kezdenek el a forgalomban versenyezni, ami roppant balesetveszélyes. Ilyenből volt is komoly baleset Miskolcon, amikor Diósgyőrben egy gyalogost ütött el a gyalogátkelőhelyen az egyik sofőr, aki versenyre kelt egy másikkal. Bár mindkét sofőr tagadta a dolgot, végül ebben az esetben bírósági ügy és elmarasztaló ítélet is született.

– Ezeket nehezebb kiszűrni, megállapítani, főként megelőzni. De ilyenekről is van információnk, gyakran felkerülnek a felvételek az internetre, illetve a közterületi kamerák képét is tudjuk használni. Ilyen esetekben is indítottunk eljárásokat, driftelővel szemben is például, aki a körforgalomban faroltatta az autóját kilinccsel előre. Egyébként mindenkit arra kérünk, hogy ne legyen partner az utakon az ilyen alkalom adta versenyzésben. Ha valaki próbálkozik, akkor hagyjuk őt inkább, ezzel nyer mindenki, nem a versenyzéssel… – tette hozzá Molnár Emil.