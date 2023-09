Sajnos az is tény, hogy a frászt hozta a 88 éves asszonyra, aki a zseblámpa fényére eszmélt fel álmából, de hallotta is, hogy valaki matat nála, méghozzá a közvetlen közelében. Pisszenni sem mert, annyira félt, de úgy feküdt, hogy a szeme sarkából szinte mindent látott. Azt is, ahogy a betörő kinyitotta a kétajtós szekrényét, a fiókosat pedig kihúzgálta, és átkutatta. Pénzt sehol sem talált, az idős nőről ugyanis a fia gondoskodik, aki rendszeresen látogatja.