A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztály munkatársai 2023. július 18-án reggel szűrték ki a forgalomból a gyanúsan közlekedő, sőt, már másokra is életveszélyes férfit.

A 23 éves elkövetőt Miskolcon, a Fonoda utcánál ellenőrizték kollégáink. A sofőr viselkedése azonnal árulkodó volt. Az intézkedés során megállapítást nyert, hogy a férfi bódult állapotban vezetett, valamint az utasa is fogyasztott kábítószert. A járőrök mindkét személyt előállították a rendőrségre további mintavétel céljából.

A egyenruhások ezenkívül egyéb problémákat is feltártak – például a férfit körözte a rendőrség, továbbá számos műszaki hiányosság is volt a járművön –, melyek miatt külön szabálysértési feljelentés is készült.