A meggyulladt hulladékhalmaz továbbra is izzik, füstöl, esetenként lángra is kap, a beavatkozás jelenleg is folyamatban van, mezőcsáti, tiszaújvárosi, mezőkövesdi és miskolci tűzoltók dolgoznak a helyszínen. A katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végez a környező településeken, veszélyes határérték feletti értékeket nem mértek - írja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.