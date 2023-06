Kiborította a kukákat, meg az ózdiakat is egy férfi. Nemcsak a rendőrök, de a helyiek is felfigyeltek arra a férfira, aki a tavasz utolsó napjaiban, egy ózdi estén annyira kiborult a konténerek látványán, hogy kiborította őket. Többet is. A szemétkedésnek a rendőrök vetettek végett. Az Ózdi Rendőrkapitányság munkatársai a rendőrkapitányságra előállították a helyi férfit, akivel szemben eljárást indítottak, egyben az is kiderült, hogy a BRFK körözést rendelt el vele szemben szintén garázdaság miatt - írta a BIP - BAZ VMRFK Információs Portál Facebook oldalán.