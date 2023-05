A napjait magántanulóként, az édesanyjával közös lakásban egyedül tengető Levente egy chatcsoport tagja volt, ahol a világ minden tájáról olyan fiatalok gyűltek össze, akik arról álmodoztak, hogy iskolai mészárlást hajtanak végre. Megdöbbentő, de a csoportnak, rengeteg lány a tagja, akik – állításuk szerint – csak olyan fiúkra tudnak szerelemmel tekinteni, akik képesek iskolai vérengzést rendezni. A teljesen magányos lakótelepi fiú ebben a közösségben virtuális barátokra, sőt, szerelmes rajongókra is talált. A számítógépén lévő beszélgetésekből kiderül, hogy többekkel is diskurált arról, hogy megöli volt iskolája tanulóit, illetve édesanyjával is végezni akart. Egyedül a kutyáját hagyta volna életben, mert az állat szerinte nem érdemli meg a halált. Egyetlen „gondja” az volt, hogy nem tudott fegyvert szerezni, írja a Blikk.